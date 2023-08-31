У панд в Московском зоопарке родился детёныш – первый в России

Панд Жуи и Диндин, приехавших в столичный зоопарк из Китая в 2019 году, впервые свели этой весной – и самке удалось забеременеть после первого же спаривания. Это большая редкость среди молодых и неопытных панд.

Потрясающая новость: в России впервые родился детеныш большой панды. Об этом вчера сообщили в Московском зоопарке, где и произошло радостное пополнение.

«Малыш весом около 150 граммов родился у молодой пары больших панд — самца Жуи и самки Диндин. Пол детеныша пока неизвестен. Наша Диндин проявила большую заботу и сразу приняла малыша», — рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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Она добавила, что сейчас за самкой круглосуточно наблюдают специалисты и берут необходимые анализы. И отметила, что получить потомство у панд невероятно сложно: животные должны содержаться в идеальных условиях. В их создании сотрудникам зоопарка помогал эксперт по размножению больших панд из Исследовательского центра по сохранению больших панд, на три месяца прилетевший из Китая.

По словам Светланы Акуловой, рождение детеныша уникально еще и потому, что Жуи и Диндин молоды: им всего семь и шесть лет. Обычно первый детеныш рождается, когда родители достигают 8–10 лет.

Панда Диндин с детёнышем

Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году специальным рейсом из Пекина. На церемонии открытия павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке присутствовали Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Главы двух государств приняли решение по проведению совместного исследования этих редких животных в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

Большая панда является национальным достоянием Китая, символом сохранения биоразнообразия и пользуется невероятной популярностью во всем мире. Большая панда в свое время находилась под угрозой вымирания. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе.

Все панды в мире официально принадлежат Китаю, в Московском зоопарке они живут на правах «долгосрочной аренды». То же самое произойдет и с детёнышем – когда он подрастёт, то должен будет отправиться на родину.