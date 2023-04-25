У побережья Филиппин нашли потопленное судно с тысячей погибших

Его торпедировала подлодка США во время Второй мировой войны.

В Южно-Китайском море обнаружили обломки японского судна Montevideo Maru, которое американская подлодка торпедировала в 1942 году — во время Второй мировой войны. Находка была сделана у северо-западного побережья острова Лусон (Филиппины), на глубине более четырех тысяч метров.

Судно Montevideo Maru перевозило около тысячи военнопленных из 16 стран, большая часть которых была австралийцами. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил — в правительстве страны надеются, что эта новость станет «некоторым утешением» близким людей, погибших на судне.

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«Чрезвычайные усилия, приложенные к этому открытию, говорят о том, что Австралия держит свое обещание всегда помнить и чтить тех, кто служил нашей стране», — подчеркнул Альбанезе.

Подводная лодка Воздушно-морских сил США атаковала судно Montevideo Maru в июле 1942 года, когда оно шло без сопровождения из Рабаула — порта на австралийской территории Новой Гвинеи. Рабаул ранее в том же году захватила Япония. Военнопленных везли на китайский остров Хайнань, куда японские силы вторглись в 1939 году.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии нашли обломки подводной лодки, потопившей рекородное количество судов.