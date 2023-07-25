У побережья США появились кокаиновые акулы-наркоманы

Зависимость у хищных рыб могла появиться из-за местных контрабандистов.

У побережья Флориды (США) рыбаки заметили странное поведение акул, причина которого может крыться в регулярном употреблении кокаина. Местные жители заметили, что морские хищницы странно себя ведут — подплывают к людям, хотя обычно избегают их. Кроме того, необычное поведение продемонстрировала одна из песчаных акул, которая стала кружить вокруг пустого места, будто там находился какой-то объект.

Разобраться в ситуации решили морской биолог Том Херд и эколог Трейси Фанара – для этого они сняли целую программу, которая выйдет на американском телевидении на этой неделе.

«Причина происходящего может быть в контрабандистах, которые при появлении пограничных патрулей выбрасывают за борт пакеты с кокаином. Позже наркотик попадает в организмы морских обитателей», — заявили ученые.

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На то, что эта версия достоверна, указывают и некоторые особенности поведения акул у побережья Флориды. В частности, во время проведения эксперимента за борт бросали пакеты, похожие по размерам и упаковке на партии кокаина – морские хищницы сразу бросались к этим предметам и пытались уплыть с ними как можно дальше от остальных. Вероятно, акулы надеются, что в пакетах находится кокаин.

Правда, никаких точных доказательств (вроде анализов) этой гипотезы пока не нашлось – биологи отмечают, что их наблюдения не обязательно доказывают, что акулы во Флориде употребляют кокаин. Множество факторов может объяснить поведение, наблюдаемое во время съемок, и эти эксперименты нужно будет повторять снова и снова, чтобы сделать полные выводы. Но авторы телепрограммы надеются, что она даст толчок к новым исследованиям в этой сфере – например, тесты образцов тканей и крови акул, чтобы выяснить, есть ли там следы кокаина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании чайки стали нападать на наркоманов и отнимать у них запрещенные вещества.