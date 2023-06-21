У пропавшего в Атлантике батискафа с туристами кончается кислород: осталось меньше 30 часов

Подводный аппарат должен был погрузиться к месту крушения «Титаника».

В Атлантическом океане продолжаются поиски батискафа «Титан» с туристами, который пропал при погружении к месту крушения пассажирского лайнера «Титаник» — запасов кислорода на подводном аппарате предположительно осталось всего на 30 часов.

Связь с «Титаном» пропала 18 июня спустя 45 минут после начала погружения — исходя из этих данных можно предположить, что батискаф успел достичь максимальной глубины в 3800 метров, на которой и покоится «Титаник».

Британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом — это был первый рейс крупнейшего пассажирского судна начала XX века. На его борту находились более двух тысяч человек, большинство из которых погибли. Эта морская катастрофа считается одной из самых крупных и известных в истории.

На борту «Титана», который спасатели ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров, находятся пять человек. По неподтвержденным данным, среди них может быть британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

Что именно случилось с батискафом, до сих пор остается неизвестным. Бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России и доктор технических наук Тенгиз Борисов допустил, что «Титан» мог «запутаться» в обломках «Титаника».

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«У нас были подобные инциденты при работе на больших глубинах, когда аппарат пытался сам выкарабкаться, без посторонней помощи. Тогда, честно говоря, шансов не очень много», — сказал военный.

Тем временем при поиске батискафа были обнаружены «необычные шумы». Канадский самолёт, который участвует в разведывательно-спасательной операции, сообщил береговой охране США от стучащих звуках, которые он засёк под водой. В попытке выяснить их происхождение специалисты отправили к этому месту дистанционно управляемые аппараты, передислоцировав их в новом направлении. Пока что они ничего не нашли, но поиски продолжаются.

Между тем выяснилось, что еще пять лет назад, в 2018 году, отраслевые эксперты призывали основателя компании OceanGate Стоктона Раша (именно ей принадлежит пропавший батискаф) провести дополнительные испытания «Титана» и сертификацию судна у ведущего агентства. В частности, смотровой иллюминатор подводного аппарата был сертифицирован лишь для погружений на 1300 метров, хотя «Титаник» лежит на глубине почти в четыре километра.

Однако Раш отказался этим заниматься, сославшись на «инновационность» батискафа. Теперь он — один из пяти человек, пропавших на «Титане».