У пропавшего в Атлантике батискафа с туристами закончился кислород

Подводный аппарат потерял связь с внешним миром во время погружения к затонувшему «Титанику».

В Атлантическом океане продолжаются поиски батискафа «Титан» с туристами, который пропал при погружении к месту крушения пассажирского лайнера «Титаник». Предположительно, запасы кислорода на подводном аппарате стремятся к нулю или уже иссякли.

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший знаменитый фильм «Титаник», уже выразил соболезнования российскому ученому Анатолию Сагалевичу — друг последнего, Пол Наржеоле, пилотировал батискаф «Титан». Сам Сагалевич участвовал в создании глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» — они были задействованы во время съемок «Титаника» Кэмерона в 1997 году.

На фоне истории с «Титаном», за которой следит весь мир, букмекеры стали принимать ставки на то, найдут ли батискаф до того, как у экипажа закончится воздух. Большинство из тех, кто делает ставки, считают, что батискаф так и не найдут.

Сам «Титан» принадлежит компании OceanGate. Ее основатель Стоктон Раш находится на подводном аппарате. Журналисты выяснили, что он связан с магнатом Исидором Штраусом и его женой Идой, которые находились на «Титанике» в день трагедии. Супруга владельца OceanGate, Венди Раш, приходится праправнучкой Штраусу. Чету Штраусов называют самой богатой из всех жертв крушения «Титаника».

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Что именно случилось с батискафом, до сих пор остается неизвестным. Бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России и доктор технических наук Тенгиз Борисов допустил, что «Титан» мог «запутаться» в обломках «Титаника».

Между тем еще пять лет назад, в 2018 году, отраслевые эксперты призывали основателя компании OceanGate Стоктона Раша (именно ей принадлежит пропавший батискаф) провести дополнительные испытания «Титана» и сертификацию судна у ведущего агентства. В частности, смотровой иллюминатор подводного аппарата был сертифицирован лишь для погружений на 1300 метров, хотя «Титаник» лежит на глубине почти в четыре километра.

Однако Раш отказался этим заниматься, сославшись на «инновационность» батискафа. Теперь он — один из пяти человек, пропавших на «Титане».