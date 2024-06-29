У самолета российской авиакомпании в небе отказал автопилот

Воздушное судно следовало из Новосибирска в Читу.

У самолёта S7 Airlines с россиянами на борту отказал автопилот и автомат тяги, но посадка прошла успешно. Об инциденте, который произошёл 27.06.2024, оповестил Telegram-канал Aviaincident.

Как сообщается, самолёт рейса SBI8993 следовал из Новосибирска в Читу, когда в 04.23 (UTC) на участке, находящимся под ведением Иркутского центра воздушных властей, произошёл отказ автопилота.

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Командир судна А-321 принял решение продолжить путь в аэропорт назначения Читы. Самолёт благополучно приземлился в 05.56 (UTC). Судя по сообщениям, никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее главный редактор Avia.ru Роман Гусаров сказал, что отказ автопилота может быть опасен только при сильной непогоде и нулевой видимости. В остальных случаях, пилот спокойно может посадить самолёт своими силами.