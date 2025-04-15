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У самолетов Boeing начали ломаться унитазы

У самолетов Boeing начали ломаться унитазы

Проблему связали с коррозией и предупредили о ней пассажиров.

У самолетов Boeing 787 Dreamliner начали отваливаться унитазы. Об этом пишет Federal Register со ссылкой на результаты проверки FAA (Федеральное управление гражданской авиации США). 

По мнению экспертов, проблема связана с коррозией, возникающих из-за контакта алюминия и углеродного волокна во влажной среде. По этой причине крепления унитазов и раковин в некоторых моделях могут отходить от своих мест.

До этого сообщалось, что у самолета Boeing авиакомпании American Airlines нашли проблему с дверью в грузовом отсеке. Пилотам пришлось разворачивать самолет над Тихим океаном. Ситуация напугала пассажиров — но вскоре лайнер успешно совершил посадку в аэропорту Лос-Анджелеса, никто не пострадал. 

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