У ворот храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже открыли новый аэропорт

Аэропорт уже принимает первые рейсы.

Новейший и крупнейший аэропорт Камбоджи открылся для коммерческих операций в провинции Сиемреап на северо-западе страны.

Финансируемый Китаем международный аэропорт Сиемреап-Ангкор со взлетно-посадочной полосой 300 метров в настоящее время является главными воротами в один из самых популярных туристических объектов страны – археологический комплекс Ангкор-Ват, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первым в аэропорту, который расположен примерно в 40 километрах от охраняемой территории, приземлился рейс тайской авиакомпании Bangkok Airways.

Новый аэропорт, финансируемый Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь» стоимостью около 1,1 миллиарда долларов, первоначально был спроектирован для обслуживания семи миллионов пассажиров в год. Это на два миллиона больше, чем принимал закрытый теперь аэропорт Сиемреап (REP), работавший с 1932 года и располагавшийся всего в нескольких километрах от храмового комплекса. Фото: SASAC

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Строительство аэропорта началось в 2020 году, и, как сообщается, его дизайн вдохновлен традиционным камбоджийским архитектурным стилем. Официальный сайт аэропорта предлагает минимальную информацию о доступных услугах, магазинах и ресторанах на новом объекте, однако предоставляет полное расписание вылетающих и прилетающих рейсов.

Недавние данные, опубликованные Министерством туризма Камбоджи, показывают, что за первые восемь месяцев 2023 года страна приняла 3,5 миллиона иностранных туристов. Это на 250,8% больше, чем за тот же период прошлого года, но на 19,7% меньше, чем в 2019 году – до того, как страна закрыла свои границы из-за пандемии. К концу этого года страна находится на пути к тому, чтобы принять от 4,5 до 5 миллионов иностранных туристов, сообщает министерство.

Большая часть туристов направляется в Сиемреап, чтобы осмотреть индуистский храмовый комплекс Ангкор, который является одним из самых важных археологических памятников в Юго-Восточной Азии. В парке площадью более 400 квадратных километров собраны руины различных столиц Кхмерской империи IX-XV веков.