У ворот храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже открыли новый аэропорт

Аэропорт уже принимает первые рейсы.
Новейший и крупнейший аэропорт Камбоджи открылся для коммерческих операций в провинции Сиемреап на северо-западе страны.
Финансируемый Китаем международный аэропорт Сиемреап-Ангкор со взлетно-посадочной полосой 300 метров в настоящее время является главными воротами в один из самых популярных туристических объектов страны – археологический комплекс Ангкор-Ват, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первым в аэропорту, который расположен примерно в 40 километрах от охраняемой территории, приземлился рейс тайской авиакомпании Bangkok Airways.
Строительство аэропорта началось в 2020 году, и, как сообщается, его дизайн вдохновлен традиционным камбоджийским архитектурным стилем. Официальный сайт аэропорта предлагает минимальную информацию о доступных услугах, магазинах и ресторанах на новом объекте, однако предоставляет полное расписание вылетающих и прилетающих рейсов.
Недавние данные, опубликованные Министерством туризма Камбоджи, показывают, что за первые восемь месяцев 2023 года страна приняла 3,5 миллиона иностранных туристов. Это на 250,8% больше, чем за тот же период прошлого года, но на 19,7% меньше, чем в 2019 году – до того, как страна закрыла свои границы из-за пандемии. К концу этого года страна находится на пути к тому, чтобы принять от 4,5 до 5 миллионов иностранных туристов, сообщает министерство.
Большая часть туристов направляется в Сиемреап, чтобы осмотреть индуистский храмовый комплекс Ангкор, который является одним из самых важных археологических памятников в Юго-Восточной Азии. В парке площадью более 400 квадратных километров собраны руины различных столиц Кхмерской империи IX-XV веков.
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