У загрызшего россиянку волка заподозрили смертельный «зомби-вирус»

Еще три человека попали в больницу после нападения.

В Курганской области волк насмерть загрыз женщину и напал еще на троих человек. Животное могло быть заражено «зомби-вирусом», пишет газета «Известия».

Трагедия произошла в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Сначала волк напал на домашних собак, потом — на женщину, а затем еще на трех человек. В итоге женщина скончалась, а пострадавших мужчин забрали в больницу. Они рассказали, что у волка были «стеклянные глаза и невменяемое поведение».

Местные ветеринары подозревают, что хищник мог быть болен хронической изнуряющей болезнью (CWD).

Что такое CWD? Хроническую изнуряющую болезнь (болезнь хронического изнурения, сhronic wasting disease, CWD) вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Когда прионы проникают в мозг, зараженные животные становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Их отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD и прозвали зомби-вирусом. Болезнь неизлечима и всегда заканчивается гибелью животного. При этом остановить ее распространение сложно: патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов, обработку формальдегидом и другими дезинфицирующими средствами.

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Специалисты считают, что волк в Курганской области мог заразиться от диких косуль. Так или иначе, гипотеза о болезни волка еще проверяется. Пострадавшим оказывается помощь.