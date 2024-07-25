Участники шоу «Последний герой» зажарили и съели выдру на Алтае

Теперь их проверят сотрудники прокуратуры.

Участники шоу «Последний герой», которое сейчас снимается на Алтае, поймали и съели выдру. Теперь их проверят сотрудники прокуратуры – охота на выдр незаконна.

Эпизод со съедением выдры показали 20 июля в четвертом выпуске «Последнего героя». По сюжету реалити команда «Медведей» нашла и установила капкан на Телецком озере, а наутро участники обнаружили попавшую в него выдру. Нейрохирург Адам Царикаев добил животное, разделал тушу и отдал ее партнерам на приготовление. Впрочем, сам процесс поедания выдры в выпуске не показали.

Об этом случае, как своего рода приключении, сообщалось и в анонсе выпуска.

«Племя «Медведей» наконец поест жареного мяса. Правда, речь идет не о сочном говяжьем стейке, а о мясе выдры, которую поймали в капкан. Но истощенные и голодные «волки» рады и такому деликатесу. Где бы еще в жизни им выдалась возможность съесть печень выдры, жаренную на костре?» — говорилось в сообщении.

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Случаем на съемках уже заинтересовалась природоохранная прокуратура республики. Она организовала проверку «по размещенной в СМИ информации о незаконной охоте на пушное животное участниками телепередачи». Как пояснили в ведомстве, нарушением может быть тот факт, что охота на выдр разрешена только осенью и зимой и что поимка с помощью капкана запрещена.

Кроме того, управление МВД по региону направило запрос для установления личности причастных к охоте. Это обязательная первичная процедура, несмотря на то что в шоу все имена указаны. В полиции сообщили, что заявление на передачу написал один из возмущенных телезрителей.