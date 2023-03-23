Ученые хотят накормить голубыми грибами всю планету

Они утверждают, что грибоводство поможет улучшить экологию и решить проблему пропитания.

Ученые предложили объединить лесоводство и грибоводство для производства продуктов питания. Выращивание съедобных грибов в лесах станет источником пищи для миллионов людей, к тому же, поможет смягчить климат, считают сотрудники Университета Стерлинга.

В качестве претендентов они предлагают грибы, которые будет легко заметить и отличить от собратьев – например, млечник голубой (Lactarius indigo). Эти необычные грибы из семейства сыроежковых имеют яркий синий оттенок, а растут в Азии, Северной и Центральной Америке.

Млечник голубой (Lactarius indigo) Фото: Alfred Crabtree / Flickr

По мнению профессоров Пола Томаса и Алистера Джампа, практика выращивания грибов для пропитания прямо в лесах не только снизила бы потребность в вырубке лесов, но и стимулировала посадку деревьев, пишет Science Alert.

Проведя два года за изучением темы, ученые пришли к выводу, что сегодня существует глобальная проблема, связанная с конфликтом землепользования между лесным хозяйством и производством продуктов питания.

Реклама

По данным за 2010-2020 годы, чистые потери площади лесов составляли около 4,7 млн ​​га в год.

В то же время, выращивание грибов в лесах может обеспечивать едой до 19 миллионов человек в год. Кроме того, за это время грибы могут улавливать до 12,8 метрических тонн углерода на гектар.

Изучив зарождающуюся область миколесоводства (ту, где грибы растут в симбиозе с деревьями), два профессора пришли к выводу, что выращивание грибов приводит к секвестрации парниковых газов в то время, как все остальные продукты питания только способствуют их выбросу в процессе производства.

«Мы подсчитали, что если бы эта система сочеталась с мировой лесной деятельностью последние 10 лет, можно было бы выращивать калорийную пищу для 18,9 млн человек ежегодно. Только в Китае их лесохозяйственная деятельность за последние десять лет могла бы создать систему производства продуктов питания, способную обеспечивать достаточно калорий, чтобы накормить 4,6 миллиона человек в год», — сказал профессор Томас.

Ранее российские ученые нашли способ подсветить деревья грибами. Придуманный ими способ в будущем поможет сократить расходы на иллюминацию улиц.