По их мнению, главные долгожители родились осенью.

Американские ученые нашли связь между месяцем рождения и продолжительностью жизни человека. Научную статью на эту тему опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

Исследователи выяснили, что среди людей, родившихся осенью, было больше всего долгожителей. По продолжительности жизни они обогнали тех, кто появился зимой, летом и весной. Последним, кстати, повезло меньше всех: показатели были на 40% меньше, чем у родившихся осенью.

Одновременно ученые пришли к выводу, что разные болезни у людей тоже могут связаны со временем их рождения. К примеру, люди, родившиеся летом, чаще страдают аллергией и близорукостью, а зимой — психическими расстройствами.

Впрочем, подчеркнули авторы исследования, дата рождения человека не может наверняка определять то, чем он будет болеть и как долго проживет. Гораздо сильнее на это влияют его привычки, образ жизни и отношение к ней — оптимистичное или не очень.

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