Ученые нашли воду, которой 2,6 миллиарда лет. И выпили её

Опыт оказался не из приятных.

Многие не стали бы пить воду, которая стояла открытой несколько недель. А некоторые не прочь попробовать воду, которая стояла миллионы лет!

Оказывается, обычная пресная вода и древняя вода – очень разные вещи.

Еще в 2013 году группа ученых обнаружила нетронутые изолированные «карманы» с водой в канадской шахте, которые находились почти на 2,4 км ниже поверхности Земли в течение тысяч и миллионов лет.

Исследование показало, что вода в Тимминсе, Онтарио, застряла в тонких трещинах гранитоподобной скалы. Взяв образцы и изучив местность, ученые смогли определить, что воде может быть 2,6 миллиарда лет.

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После этого ведущий автор исследования профессор Барбара Шервуд Лоллар решила рискнуть. Она попробовала воду – опыт был не из приятных.

Главным впечатлением была сильная солёность воды. По словам исследовательницы, жидкость была более вязкой, чем вода из-под крана, и имела консистенцию разбавленного кленового сиропа.

«Из-за реакции между водой и камнем она чрезвычайно соленая. И более вязкая, чем водопроводная вода. Она имеет консистенцию очень светлого кленового сиропа. Когда она вступает в контакт с кислородом, то становится оранжевым, потому что в нем начинают формироваться минералы», – объясняет Шервуд Лоллар.