Им оказался рынок морепродуктов в Ухане.

Международная группа ученых выявила первоначальный источник коронавируса в Китае — им оказался рынок морепродуктов в Ухане. Вирус начал распространяться именно оттуда, пишет научный журнал Cell.

Как оказалось, источником новой инфекции были млекопитающие — циветы, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Зараженные животные незаконно продавались в западной части рынка, где в начале 2020 года были зафиксированы первые случаи заболевания. Вирус распространился по Уханю, а затем всему Китаю и миру.

Пандемия коронавируса началась в феврале 2020 года. По данным ВОЗ, с этого времени по январь 2021 года от заболевания умерли 6 000 000 человек. Чаще всего это были мужчины среднего и старшего возраста. В целом, за первый год пандемии с ковидом связали 15 000 000 смертей — эти люди не получили своевременную помощь из-за вспышки заболевания.

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