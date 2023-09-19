Ученые объяснили, почему случилось землетрясение в Марокко

Землетрясения в этом районе планеты – неизбежный процесс.

Более 2500 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в Марокко 8 сентября. Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 километре к юго-западу от Марракеша.

Профессор геофизики Хосе Пелаес, который проводил исследования сейсмической активности в Марокко, рассказал о том, что привело к этой ситуации.

Поверхность Земли состоит из нескольких тектонических плит – крупных сегментов внешнего слоя планеты, которые движутся друг против друга. Это движение ответственно за различные геологические явления, такие как землетрясения, извержения вулканов, образование гор и океанских котловин. По словам Пелаеса, тектоническая активность в Марокко связана со сближением Евразийской и Нубийской (Африканской) плит. Евразийская плита, столкнувшаяся с Нубийской плитой, привела к образованию Атласских гор, которые проходят через Марокко, Алжир и Тунис. В горах и находился эпицентр недавнего землетрясения.

В настоящее время столкновения между плитами вызывают сокращение Атласских гор, что объясняет сейсмичность этого района. Мы знаем это благодаря данным GPS-измерений, которые показывают, что каждый год горы сближаются примерно на один миллиметр. Это сжатие вызывает так называемые разломы – огромное трение между пластинами.

Эти разломы и являются вероятной причиной землетрясения. Ученые полагают, что подобные разломы влияли на сейсмичность в районе в течение миллионов лет.

Кроме того, как отмечают исследователи, горы Высокого Атласа обладают уникальной геологической особенностью: в этом месте самый внешний и твердый слой Земли, называемый литосферой, тоньше, чем обычно, в сочетании с необычным подъемом мантии. Все эти особенности могли повлиять на возникновение такого мощного землетрясения.

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За последнюю тысячу лет землетрясения в Марокко, как правило, происходили в основном в двух районах: на море, вдоль трансформного разлома Азорские острова-Гибралтар и Альборанского моря, и вдоль еще одного на суше, хребта Риф на севере Марокко и хребта Телль-Атлас на северо-западе Алжира. Землетрясений вдоль пояса Атласа случается меньше, но они не являются чем-то необычным.

Самые значительные недавние землетрясения, затронувшие Марокко, произошли в 1994, 2004 и 2016 годах, их магнитуда колебалась от 6,0 до 6,3. Они произошли в наиболее сейсмически активном регионе Марокко, а также в регионе западного Средиземноморья.

Более разрушительное землетрясение произошло в Марокко в феврале 1960 года. Оно случилось на границе между западным Высоким Атласом и Анти-Атласом, на юге. Тогда погибло от 12 до 15 тысяч человек.

Землетрясения невозможно предсказать даже с учетом современных знаний в области сейсмологии. Более того, многие исследователи полагают, что сделать это и в будущем не удастся. Что могут сделать сейсмологи, так это установить районы, в которых наиболее вероятны землетрясения.