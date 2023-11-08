Откуда на юге России взялось полярное сияние? Объясняют учёные

Его можно было увидеть в прошлые выходные.

Ученые объяснили, почему на юге России возникло красное полярное сияние. Это произошло из-за магнитной бури, рассказал РБК член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович.

Жители южных регионов (Крыма, Ростовской, Воронежской и других областей) могли увидеть яркое сияние в небе вечером 5 ноября. В это же время сотрудники Института прикладной физики зафиксировали сильную магнитную бурю (уровень G3). Обычно их прогнозируют после крупных вспышек на Солнце — в этот раз выброс был небольшим, но он «удачно долетел до Земли и вступил во взаимодействие с магнитным полем» планеты.

«На юге России была лучшая видимость. Полярное сияние было и на севере, оно происходит в таком поясе, который называется «овал полярного сияния» и который находится обычно в северных широтах. Основной цвет полярного сияния в северных широтах — зеленовато-белый, может быть разноцветный, с красным. А красный цвет — это полярное сияние на больших высотах, они менее яркие. Где-то на 100 км они зеленые, а на 200–300 км красные» — рассказал Петрукович.

Он объяснил, что сияние на юге показалось красным из-за того, что наблюдающие смотрели на север и видели его как бы сбоку, поэтому в поле зрения оказалась зона сияния, расположенная выше.

В умеренных широтах (например, в Москве и Подмосковье) люди тоже могли видеть северное сияние, но в начале ноября этому не способствовали погодные условия. Сейчас пик магнитной бури пройден, она еще идет, но амплитуда становится все меньше.

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Снимками полярного сияния, замеченного в «непривычных» для него регионах, поделились и пользователи нашего фотохостинга:

Озеро Иртяш, Челябинская область Фото: Дмитрий Жучков