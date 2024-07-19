Ученые потеряли Мистера Бернса – знаменитую белую акулу

За ним наблюдали в океане 16 лет.

В США ученые потеряли знаменитого самца белой акулы по прозвищу Мистер Бернс, за которым они наблюдали 16 лет. Об этом сообщает The San Francisco Standard.

Легендарный Мистер Бернс обитал в заливе Томалес. Он достигал пяти метров в длину, и на одном плавнике у него был заметный след от укуса сородича. Ученые познакомились с хищником еще в 2007 году и тогда же дали ему имя в честь героя мультсериала «Симпсоны» — сказочно богатого владельца атомной электростанции Мистера Бернса с выдающимися зубами. Между ним и акулой заметили забавное сходство.

мистер Бернс из мультсериала "Симпсоны" Фото: скриншот из мультсериала "Симпсоны"

Ученые обычно приманивали акулу к лодке куском тюленьего мяса и осматривали ее.

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«Он стал нам как старый друг. Если сложится так, что мы его больше не увидим, это нас ужасно расстроит», — сказал морской биолог Пол Канива.

Сейчас у ученых есть две версии того, что могло случиться с Мистером Бернсом. По оптимистичной он просто выбрал для охоты другую часть побережья, поскольку популяция акул в заливе Томалес с годами сократилась. Вторая куда более грустная: у самца уже замечали серьезные раны, нанесенные тюленями или другими акулами. И новая травма просто могла стать смертельной.

Кроме того, отметил Канива, в океане все еще продолжается незаконный вылов акул. Особенно часто такое бывает у берегов Мексики.