Ученые разоблачили миф: животные не помогают при расстройствах психики

Питомцы не влияют на состояние людей с ментальными расстройствами.

Специалисты Йоркского университета (Великобритания) опровергли пользу проживания с домашними животными для людей, страдающих расстройствами психики. Более ранние исследования говорили о том, что совместная жизнь с питомцами способна положительно влиять на психическое здоровье людей. Однако новое исследование с участием 170 респондентов опровергло эти данные. 81 человек из числа испытуемых жил, как минимум, с одним животным.

При этом 95% владельцев питомцев рассказали, что животные помогали им чувствовать себя любимыми, поддерживали ощущение стабильности и открывали возможности для общения. Однако у этих респондентов не выявили статистически значимых улучшений в психическом здоровье.

Реклама

Специалисты не зафиксировали у пациентов с домашними животными улучшения самочувствия, а также уменьшения симптомов депрессии, тревожности и чувства одиночества. По мнению ученых, дополнительная ответственность, связанная с владением питомцами, лишь усугубляет другие потенциальные факторы стресса, с которыми сталкиваются люди, страдающие тяжелыми заболеваниями психики.

При этом исследователи из Йоркского университета отмечают, что домашние питомцы все-таки могут быть важной частью социальных связей людей с диагностированными тяжелыми психическими заболеваниями. Однако необходимы новые исследования, которые позволят выяснить, играет ли роль конкретный вид животного, а также другие факторы.

Ранее ученые обнаружили, что физическое взаимодействие с собакой повышает активность в частях человеческого мозга, связанных с управлением социальными и эмоциональными взаимодействиями.