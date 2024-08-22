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Ученые считают, что горбатые киты умеют пользоваться орудиями труда

Фото: Unsplash

Морские млекопитающие создают сети из пузырей воздуха для охоты.

Специалисты из Гавайского университета в Маноа (США) обнаружили, что горбатые киты способны изготавливать и применять «орудия труда». Они делают это, используя пузыри воздуха, которые образуют своеобразную сеть или заслон для кормления. Киты создают такие структуры, контролируя количество, размер и расстояние между кольцами пузырей. Это помогает им задерживать криль, который является основным источником пищи для этих животных.

Исследование показало, что использование таких пузырьковых сетей позволяет горбатым китам собирать в семь раз больше добычи за одно кормовое погружение, не затрачивая при этом дополнительной энергии.

Открытие помогло лучше понять особенности выживания китов и источники энергии, которые позволяют им совершать длительные миграции от юго-восточной Аляски до Гавайских островов в зимний период.

Ранее сообщалось, что горбатый кит спас жизнь женщине-биологу Нэн Хаузер: он защитил ее от шестиметровой акулы в океане.

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