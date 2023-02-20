Ученые сделали дроны из мертвых птиц. Зачем?

Беспилотники представили на форуме SciTech 2023 в США.

Американские ученые создали беспилотники из птичьих чучел. Команда энтузиастов из Технологического института Нью-Мексико надеется, что однажды их устройства будут использоваться для наблюдения за дикой природой.

Орнитоптеры, созданные из чучел, были представлены на форуме SciTech 2023 в США.

Орнитоптерами называют летающие аппараты, которые для того, чтобы поддерживать полет, используют взмахи крыльев подобно птицам или насекомым. Они отличаются маневренностью и в теории хорошо подходят для мониторинга окружающей среды и в исследовательских целях для наблюдения за животными в естественной среде обитания. Впервые такие устройства были опробованы в начале XX века.

«Вместо того, чтобы использовать искусственные материалы для создания дронов, мы можем использовать мертвых птиц и переделать их в дроны», — сказал New Scientist автор работы Мостафа Хассаналиан.

Реклама

Беспилотники, созданные Мостафой и его коллегами, сделаны из чучел голубей, фазанов и ворон. Для внешней оболочки использованы настоящие крылья и головы птиц, а внутри — система, имитирующая движения крыльев. Исследователи уже провели несколько летных испытаний своих дронов — их сняли на видео.

По мнению ученых, «птицедроны» должны использоваться для наблюдения за дикой природой без нарушения естественной среды — ведь стандартные аппараты вызывают у животных стресс. Кроме того, в перспективе устройства могут быть пригодны для военных целей, например, слежки за определенными людьми — вряд ли они заподозрят в этом «птицу».

Правда, пока дронам нужны серьезные доработки, которые требуют финансовых вложений. Аппараты летают весьма неуклюже и издают характерный звук во время полета, который сразу выдает беспилотник — даже так старательно замаскированный.