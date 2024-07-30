Ученые впервые пересадили человеку сердце из титана

С ним можно полноценно жить и даже заниматься спортом.

Ученые из Техасского института сердца вместе с коллегами из компании BiVACOR впервые пересадили человеку полностью механическое сердце из титана на магнитной подвеске. Об этом пишет The Texas Heart Institute (THI).

Механическое сердце представляет собой двухкамерный роторный насос, обладающий единственной движущейся деталью. Как рассказали в институте, титановый насос TAH (total artificial heart) может воспроизводить функции обоих желудочков сердца, осуществляя кровеносное давление благодаря ротору, работающему на магнитном принципе.

Протез может обеспечивать объем кровотока в 12 литров в минуту, что достаточно для того, чтобы позволить взрослому мужчине вести активный образ жизни и даже заниматься спортом. Однако, подчеркнули ученые, пока такой орган подходит только для временного использования — до момента, когда пациенту будет выполнена трансплантация биологического сердца от умершего донора.

Механическое сердце называют «мостом к трансплантации» для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. Они намерены продолжить исследования и выполнить экспериментальную пересадку четырем добровольцам.

Реклама