Ученые выращивают мясо мамонта в лаборатории, но боятся его есть

Vow, компания по производству культивированного мяса, воскресила мясо мамонта и сделало фрикадельки.

Доисторическая фрикаделька была сделана австралийской компанией по выращиванию мяса, которая в конечном итоге хочет смешивать и сочетать клетки нетрадиционных видов для создания новых видов мяса. Ученые взяли последовательность ДНК из мышечного белка мамонта и заполнили пробелы генетическом кодом обыкновенного слона, ближайшего из ныне живущих родственников этого вида.

Затем эту последовательность поместили в стволовые клетки миобластов овцы, которые реплицировались, позволив получить 20 миллиардов клеток, которые, в свою очередь, использовались для выращивания мяса мамонта.

Однако, несмотря на создание того, что, как надеются учёные, будет «действительно вкусным» мясом, эксперты слишком боятся есть его. Они опасаются, что древний белок окажется смертельным.

«Мы не видели такого мяса тысячи лет. Поэтому мы понятия не имеем, как наша иммунная система отреагирует, когда мы его съедим. Но если бы мы повторяли эксперимент, мы, безусловно, могли бы сделать это таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для регулирующих органов», – Эрнст Вольветанг, соавтор исследования из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда.

Ученые добавили, что что первоначальной целью было производство мяса птицы под названием маврикийский дронт (Raphus cucullatus), или додо. Однако, поскольку необходимых для этого последовательностей ДНК в настоящее время не существует, осуществить задумку не удалось.

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В Vow заявили, что идея выбрать мясо мамонта появилась, «потому что эти существа являются символом утраты разнообразия и изменения климата».

Главной целью компании является демонстрация потенциала мяса, выращенного из клеток, в качестве альтернативы забою животных и связанному с ним глобальному потеплению, связанному с крупномасштабным животноводством.