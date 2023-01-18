Ученые выяснили, какие породы кошек — самые умные

По мнению ученых, высоким интеллектом обладают животные абиссинской, бенгальской и бирманской породы.

Британские ученые выяснили, к каким породам относятся самые умные кошки. Ими оказались абиссинская, бенгальская и бирманская, передает The Daily Mail. Эти породы прошли длительный путь эволюции и обладают высоким интеллектом и готовностью к адаптации, несмотря на их маленький мозг.

По словам научного сотрудника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Саманты Уотсон, измерение интеллекта у кошек — сложная задача. Стандартного теста для этой задачи не существует, потому ученые изучили уровень любознательности животных, их способность адаптироваться и потребность в умственной работе. Также исследователи проверили кошек на общительность – во время контактов с людьми и другими питомцами.

«С научной точки зрения, универсального показателя интеллекта у животных не существует. Каждый вид эволюционировал, чтобы приспособиться к своей нише. Умственная способность, которая полезна для одного вида, может не помочь выживанию другого. Но некоторые данные указывают на то, что определенные породы кошек могут иметь тенденцию быть более активными или дружелюбными с людьми. Тем не менее, каждая кошка — уникальная личность, и внутри этих пород существуют различия. Каждое животное обладает уникальной индивидуальностью, которая формируется как ее генетикой, так и историей жизни», — рассказала Уотсон.

Абиссинская кошка Фото: Wikipedia.org

В исследовании ученых участвовали 4300 кошек, представляющих 26 пород. Самой активной из них оказалась бенгальская, а самой пассивной — персидская. Смелее всех вела себя абиссинская, а русскую голубую посчитали самой пугливой. В целом, абиссинская, бенгальская и бирманская выделялись на фоне остальных.

Кошки абиссинской породы, которых отличают большие уши и маленькие овальные лапы, признаны одним из самых умных. При этом они не очень-то ласковы, известны своей независимостью и чувствуют себя счастливее всего, когда хозяина нет дома. В то же время, такие кошки хорошо ладят с собаками и детьми.

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Бенгальская кошка Фото: Unsplash

Бенгальские кошки, похожие на маленьких леопардов, легко обучаются трюкам, благодаря хорошей памяти. С ними (как и с абиссинцами) надо много заниматься и давать им интересные игрушки, в противном случае они могут начать портить вещи. Ветеринары считают бенгалов одной из самых агрессивных пород.

Бирманская кошка Фото: Unsplash

Бирманские кошки — любопытные и игривые. В отличие от двух предыдущих пород, они любят внимание, часто ходят за хозяевами, мурлычут у них на коленях и пытаются спать в их постели. Некоторые хозяева таких кошек даже считают, что у них собачий характер.