Ученые выяснили: люди – оптимисты

Продолжаем рассказывать про самые интересные исследования последнего времени. Позитивная реакция на события окружающего мира свойственна человечеству больше, чем негативная. К такому выводу пришли ученые, проанализировав наиболее часто употребляемые слова в основных языках.

Исследователи отталкивались от принципа Поллианны, сформулированного американскими психологами в 1969 году. Это психологический феномен, согласно которому люди склонны соглашаться в первую очередь с положительными утверждениями, которые относятся к ним же самим. Время от времени ученые проводят новые исследования в этой области.



Так, в конце 1970-х было установлено: для того, чтобы усвоить негативную информацию, людям нужно значительно больше времени по сравнению с позитивными новостями. Также известно, что о прошлом люди чаще вспоминают с теплотой, притом независимо от того, насколько хороши были те события. С развитием компьютерных технологий проверить принцип Поллианны стало проще.

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Группа лингвистов изучила множество площадок, где люди высказываются на всевозможных языках: от The New York Times до Twitter. Были проанализированы тексты песен, онлайн-библиотек, телепрограмм, фильмов, форумов и так далее. В результате было выделено 10 тысяч слов, которые используются чаще всего на десяти наиболее распространенных языках мира: английском, арабском, индонезийском, испанском, китайском, корейском, немецком, португальском, русском и французском. Затем были отобраны носители каждого из языков, и их попросили оценить слова по девятибалльной шкале (1 – крайний негатив, 9 – максимальный позитив).



Так, в английском языке слово «смех» (laughter) по частоте употребления получило отметку 8,5, «еда» (food) – 7,4, а «террорист» (terrorist) – лишь 1,3. Самыми позитивными оказались испанцы, самыми мрачными – китайцы. Тем не менее, для всех языков общая отметка была не ниже 6, то есть ближе к позитиву, чем к негативу. Таким образом было доказано, что никакое изобилие плохих новостей, фильмов ужасов и «войн» на онлайн-площадках не способно развернуть глобально позитивный настрой человечества в противоположную сторону.