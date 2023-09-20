Ученые заявили, что древнейшие люди в Евразии могли жить на месте Ростова-на-Дону

Открытие сделали во время раскопок Левенцовского карьера.

Российские археологи заявили, что на территории Ростова-на-Дону находилось древнейшее место обитания человека в Евразии. К такому выводу они пришли во время раскопок Левенцовского карьера на окраине города, сообщает «Дон-ТР».

В ходе работ ученые обнаружили кость древнего верблюда, на которой заметили серию насечек. Экспериментальные исследования показали, что следы оставили люди — при помощи орудия с тяжелым и острым лезвием. И сделали это, скорее всего, старейшие представители человеческого рода — Человек работающий (Homo ergaster) и Человек прямоходящий (Homo erectus).

«Эти следы упорядоченные, и их трудно спутать с чем-то. Это однозначно не зубы каких-то гиен, не просто поцарапанная кость. Предполагаем, что это в ходе разделки стопы животных в этом месте отсоединяли нижнюю часть конечности, в которой мяса нет, от всей остальной ноги», – рассказал заведующий лабораторией палеогеографии ЮНЦ РАН Вадим Титов.

Сообщается, что древние люди могли населять эти места еще два миллиона лет назад, хотя пока плюсневая кость верблюда с засечками остается единственной уликой – человеческих останков здесь не найдено.

Реклама

В районе, где обнаружили кость, делали и другие интересные открытия. К примеру, ученые выяснили, что там располагалась одна из древнейших крепостей Восточной Европы, построенная в бронзовом веке (3–2 тысячелетия до нашей эры). Сегодня нее осталась только часть крепостной стены, разрушенной людьми, которые растаскивали камни на свои участки. Археологи нашли там более 700 наконечников стрел и древние украшения.