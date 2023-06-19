Ученые заявили, что голубоглазые люди более склонны к алкоголизму

В наибольшей безопасности оказались участники эксперимента с карими глазами.

Ученые выяснили, что голубоглазые люди могут быть склонны к алкоголизму более других. Связь между цветом глаз и пристрастием к спиртному выяснили сотрудники Вермонтского университета, пишет Lad Bible.

Голубой цвет глаз встречается всего у 8-10% людей по всему миру. Больше всего голубоглазых живет в Европе: например, в Финляндии они составляют 89% населения. Сам цвет получился в результате взаимодействия мутаций в генах OCA2 и HERC2, из-за которых у носителей такого гена снижена выработка и транспорт меланина в радужной оболочке глаза. По данным исследования генетиков Копенгагенского университета, эта мутация возникла приблизительно 6—10 тыс. лет назад.

Реклама

Американские ученые пришли к необычному выводу о том, что, чем светлее у человека глаза, тем более он может быть склонен к вредным привычкам. Дело в том, что гены, отвечающие за цвет глаз, совпадают с хромосомой, отвечающей за гены, связанные со злоупотреблением спиртного.

В наибольшей безопасности оказались кареглазые люди, утверждают авторы статьи. Впрочем, это еще не гарантия, что однажды и у них не появится зависимость.