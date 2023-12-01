Ученые заявили, что любопытство помогает продлить жизнь

Тем же «свойством» обладают благодарность и жизнерадостность

Испанские ученые выявили закономерность между чертами характера людей и продолжительностью их жизни. Оказалось, что долгожительство связано с несколькими качествами: благодарностью, любовью к жизни, физической активностью и любопытством, пишет Journal of Happiness Studies.

Сотрудники Мадридского университета провели исследование, в котором приняли участие около 14 тысяч человек в возрасте от 100 до 107 лет. Ученые внимательно изучили особенности их образа жизни и выяснили те черты личности, что помогают жить долго.

Самыми важным они посчитали любопытство — или неугасающий интерес к жизни и окружающим, оптимизм и хорошее чувство юмора. Именно оно помогает бороться со стрессом, который неизбежно сопутствует людям. Помимо того, большинство долгожителей оказались верующими, что тоже помогло им в сложных ситуациях — ведь вера обычно бывает надежной психологической опорой.

Подводя итог, ученые пришли к выводу, что люди, живущие долго, всегда надеются на лучшее. У них крепкая нервная система и доброе отношение к себе и другим.

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Кроме того, долгожители обычно тренируют мозг книгами, ведут активный образ жизни и занимаются спортом, что помогает им поддерживать физическое здоровье.