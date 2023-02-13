Ученый назвал самые безопасные регионы России во время землетрясений

Ими оказались Москва и Северный Урал.

Российский ученый назвал Москву и Северный Урал (Пермский край, Свердловская область, ХМАО, республика Коми) самыми безопасными регионами во время землетрясений. Даже если они и произойдут, высокой магнитуды не будет, отметил завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов в беседе с Ura.ru.

По словам ученого, небольшая сейсмическая активность может быть по всей России, но она не представляет большой опасности. Одними из самых «рискованных» районов страны он назвал Южный Урал и Дальний Восток.

«У нас по всей территории России и в Москве допускаются вероятные сейсмические сотрясения с интенсивностью менее 5 баллов. Время от времени мы это наблюдаем. В последний раз было почти 10 лет назад, когда в Охотском море на глубине 600 км произошло сильное землетрясение магнитудой почти 8 баллов. Такое же, как в Турции. Только оно произошло глубоко. А у турецкого — оценка очага глубины составила 10 — 18 км», — сказал Алексей Завьялов.

Всем, кто боится землетрясений, эксперт посоветовал ехать в Москву — в этой местности нет геологических структур, которые могли бы сгенерировать землетрясения, как в Турции. На Урале тоже безопасно в этом плане — правда, там довольно холодно, заключил собеседник портала.

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6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6. По последним данным, число погибших в результате стихии превысило 31 000 человек. В соседней Сирии погибли более 8500 человек. Ученые причислили это землетрясение к десятке крупнейших когда-либо зарегистрированных в мире с эпицентром на суше. Обычно наиболее сильные землетрясения происходят в океанах.