Ученый проведет 100 дней в бункере на дне Атлантического океана

Он находится там, чтобы протестировать оборудование NASA перед миссией с высадкой людей на Марс.

55-летний Джозеф Дитури, отставной военно-морской офицер, в настоящее время живет в капсуле площадью около девяти квадратных метров, где он тестирует технологию, созданную NASA для миссии на Марсе.

Дитури изучает, как человеческое тело реагирует на длительное воздействие экстремального давления – подобные условия будут испытывать астронавты, отважившиеся отправиться на Красную планету.

Несмотря на крошечные размеры, капсула Дитури снабжена рабочей зоной, кухней, ванной, спальней и даже небольшим «бассейном», который действует как выход и вход, а также окно с видом на океан. Своим испытанием Дитури вполне доволен.

«Мне это нравится, у меня есть кофеварка, потому что Бог знает, что наука невозможна без кофе», – Джозеф Дитури.

Одно из тестируемых устройств – инструмент, созданным для NASA, а это означает, что оно должно быть протестировано до того, как агентство возьмется за него. Он сканирует тело, чтобы следить за здоровьем человека и определять, нужна ли ему медицинская помощь.

Дитури также изучает, как предотвратить потерю мышечной массы в космосе, от которой страдают астронавты на Международной космической станции.

«Мы собираемся на Марс, но это займет 200 дней. Когда вы доберетесь туда у вас будет уменьшенная мышечная масса, вы не сможете видеть очень далеко, и вы не будете в действительно хорошей форме, и у вас уменьшится плотность костей. Кроме того, вас ждет жесткое приземление, и я думаю, сначала нам нужно кое-что выяснить», – Джозеф Дитури.

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В настоящее время, по состоянию на 28 марта, он находится в своей 100-дневной миссии уже 28 дней, и когда она будет завершена, он побьет рекорд – предыдущий рекорд по количеству дней, проведенных под водой невоенными, составлял 73 дня. Дитури проведет под водой на 10 дней больше, чем военнослужащие проводят в подводных лодках. Военные подводные лодки могут поддерживать только 90-дневные миссии перед возвращением на берег.

Тестируемое устройство для сканирования тела намного больше, чем версия, которая отправится с астронавтами на Марс. Оно работает путем сканирования тела, после чего пользователь вводит симптомы, которые анализируются компьютером для определения болезни или травмы.

Интерьер капсулы Дитори Фото: Joseph Dituri

«Даже тот, кто едва имеет медицинское образование, может управлять этим и как бы выяснить, что происходит и что не так в человеческом теле», – говорит Дитури.

Устройство включает манжету, которая надевается на бицепс во время тренировок. Дитури рассказал, что его бицепс увеличился с момента начала миссии.

«Мы надеемся наращивать мышцы, пока астронавты находятся в космосе в течение длительного времени, а не терять мышечную массу», – Джозеф Дитури.

Предыдущие исследования показали, что теломеры, которые защищают хромосомы от износа, удлиняются, когда организм подвергается экстремальным нагрузкам, поэтому Дитури спит дольше, чем на поверхности.

NASA планирует отправить людей на Марс в 2030-х или к началу 2040-х годов. Исследования Дитури станут жизненно важным компонентом этого эпического приключения.