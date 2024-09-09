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Учёные назвали самый вонючий сыр в мире

Фото: FOTOLIA / tasteoffrancemag

Сыр Vieux Boulogne

Такой титул достался одному из французских сыров.

Двадцать лет назад учёные из Кренфилдского университета провели необычное исследование в попытках определить, какой из 15 французских и британских сыров можно считать обладателем самого неприятного запаха. В результате французский мягкий сыр Вьё Булонь (Vieux Boulogne) стал бесспорным обладателем этого титула. 

Интересно, что эксперимент повторили спустя несколько лет – в 2007 году, но уже с применением «электронного носа» (специального устройства для определения запахов). Интриги не получилось – Вьё Булонь, который делают в городке Булонь-сюр-Мер, снова занял лидирующую позицию как самый скверно пахнущий сыр в мире. С тех пор ни один другой «вонючий» сыр так и не смог сдвинуть его с пьедестала.

Фото: Jennifer / Flickr

Забавно, что все, кто когда-либо пробовал Вьё Булонь, отмечают его довольно приятный мягкий вкус, который никак не вяжется с исходящим от него сильным запахом грязного тела и «коровьего навоза» (как этот аромат описали исследователи из Кренфилдского университета). Важно понимать, что пахнет не сам сыр – запах издаёт именно оранжевая корка вокруг молочного продукта. 

В погребах Булонь-сюр-Мер сыр созревает около двух месяцев, во время которых его вымачивают в пиве. По-видимому именно это взаимодействие ферментов непастеризованного коровьего молока и пивных дрожжей порождает такой дивный аромат, из-за которого сыр даже строго-настрого запретили к употреблению в общественном транспорте Франции.

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