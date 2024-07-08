Учёные получат 10 миллионов долларов, если научат людей общаться с животными

Создатели конкурса Coller Dolittle Challenge for Interspecies Two-Way Communication призвали участников воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы повысить шансы на успех.

Приз в виде активов на $10 миллионов – или $500 тысяч наличными — смогут получить учёные, которые «взломают код» межвидового общения. Такую значительную сумму заплатят Фонд Джереми Коллера и Тель-Авивский университет исследователям, которые научат нас общаться с братьями нашими меньшими, так чтобы те не осознавали, что коммуницируют с людьми.

«В последние годы понимание научным сообществом моделей общения нечеловеческих организмов продвинулось семимильными шагами», – сказал профессор Йосси Йовель из Тель-Авивского университета и председатель премии.

Йовель является соавтором недавнего исследования, где был разработан алгоритм для расшифровки языка летучих мышей. Теперь по их писку учёные могут определять о чём спорят рукокрылые.

«Мы открыты к любым организмам и любым вариантам — от акустической коммуникации у китов до химической коммуникации у червей», - заверил профессор.

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Участники конкурса Coller Dolittle Challenge for Interspecies Two-Way Communication, заявки на который принимаются до 31 июля, не обязаны использовать искусственный интеллект для достижения своих целей. Но председатели фонда верят, что именно ИИ поможет «раскрыть секрет межвидового общения».

Помимо главного приза, в фонде планируют ежегодно выплачивать премию в размере $100 тысяч за создание научных алгоритмов «для последовательного общения с нечеловеческими организмами до тех пор, пока не будет достигнуто межвидовое общение». Критериями для получения этих призовых являются использование ежедневных сигналов общения животных, неинвазивность подходов и их универсальность для применения в различных сферах и контекстах. Реакции животных на попытки общения с ними также должны быть измеримы, утверждает фонд. После нескольких лет присуждения ежегодных призов, председатели премии планируют объявить критерии главного приза в виде $10 миллионов в инвестиционных активах.

Создатели конкурса надеются, что премия сможет стать основой для поддержки прав животных через понимания их чувств и реакций. Благодаря ранним работам в области искусственного интеллекта учёные уже научились расшифровывать эмоции свиней по их хрюканью и идентифицировать стресс у грызунов по их писку.