Учёные выяснили, что появилось раньше: курица или яйцо

Отвечаем на действительно важные вопросы.

Британские учёные ответили на вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо. Оказалось, что первой всё-таки была курица, пишет газета Daily Mirror.

Команда сотрудников Школы наук о Земле Бристольского университета провела исследование, во время которого изучила 51 ископаемый вид и 29 живых, относящихся к категориям яйцекладущих и живородящих. С точки зрения эволюции дело обстоит так: динозавры (к которым относятся все современные птицы в том числе) и другие древние ящеры и пернатые откладывали яйца ещё за миллионы лет до того, как появились первые знакомые всем нам цыплята.

Но в процессе своего исследования специалисты выяснили, что откладывающие яйца обитатели фауны произошли от живородящих существ.

Ученые пришли к важному выводу, который оспаривает схему «все предки птиц несли яйца». Они выяснили, что самые ранние предки курицы – рептилии, существовавшие задолго до появления даже динозавров – предположительно вообще не откладывали яйца. Твердая скорлупа появилась позже — оболочка способствовала большей выживаемости потомства.

Таким образом, сначала на свет появилась сама птица, а потом она уже снесла яйцо.

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