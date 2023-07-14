Слон, подъемный кран и грузовик. Что происходит на этом фото?

Животное грузили в грузовик, чтобы перевезти в другое место.

Любопытный снимок стал одним из победителей конкурса «Экологическая фотография» в этом году – третьего ежегодного фотоконкурса, организованного Фондом принца Монако Альберта II.

Фотограф Маркус Вестберг, наблюдавший за необычной сценой в национальном парке Ливонде в Малави, был назван победителем в категории «Творцы перемен: повод для надежды».

Люди все чаще пересекаются со слонами, это создает проблемы как для животных, так и для людей. В национальном парке Ливонде количество слонов увеличилось почти до 600 за последние восемь лет. В то же время местное население здесь ежегодно увеличивалось на 10%.

Поэтому власти часто стараются перевезти животных подальше от людей, чтобы нивелировать возможные конфликты. В 2022 году, после трех лет планирования, некоммерческая природоохранная организация African Parks и специалисты по перемещению диких животных Conservation Solutions – перевезли 263 слона на 350 километров из Ливонде на юге страны в национальный парк Касунгу на северо-западе.

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Специалисты по охране природы выбрали подходящее стадо, усыпили животных дротиками с транквилизаторами (с вертолетов), а затем поместили их в грузовики с помощью кранов. Хотя перемещение диких слонов вполне себе обыденное явление, все еще существует много трудностей, с которыми необходимо справляться на протяжении всего процесса, например, есть риск, что при погрузке огромное спящее животное может упасть.

У некоторых слонов могут быть проблемы со здоровьем, они не очевидны сразу. Например, сердечные заболевания, состояние может стать хуже из-за общей анестезии, которую вводят перед перевозкой. Кроме того, есть опасность для людей – трое мужчин были затоптатны слонами, которые вырвались из загона.

В Малави охраняемые территории фрагментированы, а это означает, что растущая популяция слонов больше не может мигрировать естественным путем. Перевозя некоторых животных из районов с большой популяцией в районы, где слонов меньше, эксперты могут защитить их.