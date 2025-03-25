Умер «говорящий» на английском шимпанзе Канзи

Самец понимал язык жестов и проходил видеоигры. Ему было 44 года.

В США умер шимпанзе Канзи, который говорил на английском языке и считался одним из самых умных в мире. Об этом рассказали в природоохранном и исследовательском центре Ape Initiative.

Канзи было 44 года, более 20 из которых он жил в исследовательском центре. В младенчестве шимпанзе присутствовал на сессиях с учеными-приматологами вместе со своей приемной матерью Мататой. Ее учили говорить при помощи лексиграмм — символов, обозначающих слова. Но Матате уроки не дались, а Канзи быстро заинтересовался и освоил материал. Детеныш запомнил более 300 лексиграмм и научился комбинировать их, чтобы создавать разные значения. До этого считалось, что такой уровень мышления присущ только людям.

Повзрослев, Канзи научился понимать устную английскую речь и даже отвечать на вопросы. Когда самцу было восемь лет, с ним провели эксперимент: ему и двухлетнему ребенку дали 660 устных инструкций. В итоге шимпанзе справился с ними лучше ребенка.

Во время другого исследования животное выучило несколько слов на языке жестов, просто наблюдая за гориллой Коко, которая уже освоила этот язык. Он мог, к примеру, показать слово «йогурт».

Кроме того, Канзи умел разводить огонь, готовить простую еду и делать каменные орудия. А еще он играл в видеоигры — прошел аркадную игру «Пакман» и победил финального босса в «Майнкрафте».

Горилла Коко Фото: The Gorilla Foundation

Реклама

Какая обезьяна считалась самой умной в мире? «Говорящая» горилла Коко считалась самой умной обезьяной в мире. За свою жизнь она освоила более 1000 жестов из языка глухонемых и научилась понимать более 2000 слов. Более того, она научилась манерам — в своем лексиконе активно использовала знак «извините». Как-то она жестами попросила прощения за свое неправильное поведение: «Извини, кусалась, царапалась, неправильно кусалась, потому что рассердилась». Помимо того, Коко прекрасно понимала свои чувства и выражала их. Однажды она попросила подарить ей котенка на Рождество, но получила игрушку. Горилла наотрез отказалась играть с заменой и сообщила, что ей грустно. На день рождения исследователи все же подарили ей котика, которого та назвала Мячик. Однако животное прожило недолго — однажды оно выбежало на дорогу и попало под машину. Тогда Коко впала в депрессию и постоянно повторяла: «плохо, плохо, плохо» и «хмуриться, плачь, хмуриться, грустно». По оценкам исследователей, интеллект Коко не уступал человеческому — IQ достигал 95. Коко умерла в 2018 году в возрасте 46 лет, за жизнь она стала героиней более чем 50 научных и научно-популярных публикаций.