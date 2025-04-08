Умер кот Хатико из Дагестана — он семь лет прожил на могиле хозяина

Его похоронят рядом.

Умер кот по кличке Хатико, который семь лет жил на могиле хозяина в Дагестане. Об этом сообщили в некоммерческой организации помощи животным «Усатый-Полосатый».

Рыжий кот Хатико потерял хозяина, когда был еще котенком. С тех пор он поселился на могиле мужчины в Махачкале и жил там почти семь лет, пока животное не забрали волонтеры. Кот был в плохом состоянии: его иммунитет ослаб от холода и недоедания, были сломаны зубы, воспалено ухо, развилась пневмония и почечная недостаточность. В феврале Хатико доставили в стационар в Санкт-Петербурге, где выхаживали, как могли — даже несколько дней держали в кислородной маске.

В начале апреля стало известно, что кот умер.

«В его историю поверили не все люди. Наверное потому, что люди не способны на такую преданность, верность и самопожертвование, на которую способны кошки. <…> Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — рассказали в организации «Усатый-Полосатый».

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Волонтеры отметили, что Хатико помогали не очень много людей, однако их помощь была качественной. Благодаря им кот прожил еще почти два месяца спокойной «жизнью обычного домашнего кота».