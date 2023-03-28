Умер самый старый кот в России

Дашуну было 26 лет.

Самый старый кот в России умер в возрасте 26 лет. Кота звали Дашун, он жил в Тюмени и в 2021 году попал в Книгу рекордов России как главный сиамский долгожитель, пишет РИА Новости.

Как рассказала агентству хозяйка кота Эльвира Чинаева, в последнее время кот был слабым, но еще ходил и даже прыгал, ел совсем мало. Больше всего он любил сидеть у окна и дышать свежим воздухом. За животным присматривали ветеринары, делали ему уколы от мочекаменной болезни. В последнюю неделю кот сильно похудел.

Эльвира собирается похоронить кота у старого деревенского кладбища, так как в Тюмени нет кладбища для домашних животных. Она уже заказала для него оградку и табличку.

«Скорее всего, там похороню, на чистом лугу, чтобы знать, что его там никто не снесет и ничего не сделает», — рассказала она.

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Хозяйка кота отметила, что очень хочет, чтобы в Тюмени обустроили официальное кладбище для домашних животных, как в Москве и других городах. Она уже подала обращение в аппарат губернатора.

У Эльвиры остались еще три кота: Федька, Петька и Сироп.