Хуану Висенте Пересу было 114 лет.

В Венесуэле умер самый старый мужчина в мире — 114-летний Хуан Висенте Перес Мора. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) президент страны Николас Мадуро.

Он выразил соболезнования семье Хуана и жителям города Эль-Кобре, в котором тот родился и провел часть своей долгой жизни.

По данным газеты El Nacional, Перес Мора умер 2 апреля в возрасте 114 лет и 339 дней. В последние дни за ним следила бригада врачей, но состояние здоровья мужчины ухудшалось — недавно он перенес заболевание, которое привело к осложнениям. Хуан проживал в своем доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.

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Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года. Он рос в небогатой многодетной семье, и уже с пятилетнего возраста начал работать со своим отцом и братьями на плантациях, помогая собирать урожай сахарного тростника и кофе. В 10 лет Хуан пошел в местную школу, но проучился только полгода — в школе был лишь один учитель, и он заболел. Благодаря подаренному учебнику мальчик научился основам чтения и письма.

В 1948 году Хуан стал шерифом в городе Карикуэн и в течение десяти лет отвечал за разрешение земельных и семейных споров, продолжая работать на плантации. Он женился на Эдиофине дель Росарио Гарсия, и они прожили вместе 60 лет, пока она не скончалась в 1997 году. Супруга Хуана родила ему 11 детей (шесть сыновей и пять дочерей) — к настоящему моменту у Хуана 41 внук.

Долгожитель рассказывал журналистам, что начинал каждый день с чашки кофе и завтрака со своей семьей. Он был верующим человеком и ежедневно молился. По его словам, самое важное, чему он научился в жизни, — это «любви к Богу, любви к семье и тому, что нужно рано вставать на работу».

Теперь старейшим мужчиной в мире считается 112-летний японец Гисабуро Сонобэ, который родился в 1911 году. А старейшей женщиной — 117-летняя Мария Браньяс Морера из Испании.