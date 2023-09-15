Умер самый высокий в мире пес Зевс

Ему было всего три года.

В США умерла самая высокая собака в мире — немецкий дог по кличке Зевс. Псу было всего три года, и он страдал от рака, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Зевса занесли в Книгу рекордов в 2022 году как самую высокую из живущих собак: в холке он достигал 105 см. Дома дог пил прямо из раковины, воровал продукты со стола и спал в кровати вместе с сыном-подростком хозяев.

Пес-рекордсмен жил в семье из Техаса, супругам его подарили еще щенком. Хозяйка Зевса, Британи, рассказала, что он был очень добрым и ласковым, боялся дождя, воровал сосиски и забирался на забор, чтобы пообщаться с собаками соседей. Еще догу нравилось ездить к ветеринару, который уделял ему много внимания.

Недавно врач обнаружил у Зевса рак. Псу пришлось ампутировать переднюю лапу. Ветеринары делали все возможное, чтобы спасти дога, но это им не удалось: пес умер от пневмонии, развившейся после операции.

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«Зевс был особенным псом, он всегда радовался своей семье и всем друзьям. Зевс прожил всего три коротких года, но мы очень благодарны за время, которое провели с ним. Он принес много радости и счастья. Вся наша семья будет очень скучать. У Зевса были самые лучшие врачи и медсестры, которые работали круглосуточно, чтобы помочь ему, но в конце концов болезнь победила», — с грустью заключила Британи.

Как показывают многочисленные исследования, средняя продолжительность жизни немецкого дога составляет всего лишь 6,5 лет. Основными причинами смерти являются рак, заворот желудка и болезни сердца.

По сравнению с собаками других пород такая продолжительность жизни – невероятно коротка. Статистика это подтверждает.

Причиной низкой продолжительности жизни является недостаточное генетическое многообразие среди немецких догов, которое привело к инбредной депрессии и накоплению наследственных заболеваний. Также свой вклад внесли многолетняя селекция по внешним признакам и стремление заводчиков (которые к тому же часто бывают недостаточно ответственными и профессиональными) к гипертипизации породы.