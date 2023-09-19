Умер ученый, который клонировал овечку Долли

Британскому эмбриологу Иэну Уилмуту было 79 лет.

Профессор Центра регенеративной медицины Эдинбургского университета скончался от осложнений болезни Паркинсона в возрасте 79 лет.

Уилмут получил мировую славу, став лидером исследовательской группы, которая в 1996 году впервые клонировала млекопитающее – овечку Долли. Другим исследователям удалось клонировать млекопитающих, разделив эмбрионы в пробирке и имплантировав их взрослым особям. Но Долли, названная в честь певицы Долли Партон, клонировали из молочной железы 6-летней овцы Дорсет-Финн. Она стала первым в истории клоном, полученным путём пересадки соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки.

В 2017 году Уилмут сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона.

«Мы глубоко опечалены кончиной профессора Иэна Уилмута. Он был титаном научного мира», – Питер Мэтисон, директор и вице-канцлер Эдинбургского университета.

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Мэтисон добавил, что прорыв Уилмута «преобразовал научное мышление того времени и продолжает способствовать многим достижениям в области регенеративной медицины, которую мы видим сегодня».

Овечка Долли была генетической копией другой овцы – донора клетки – которая на момент клонирования уже умерла. Этот прорыв привел к взрывному росту исследований стволовых клеток и их медицинского применения.

После рождения Долли в июле 1996 года ученые смогли повторить клонирование на свиньях, оленях, крысах, быках, лошадях и макаках. Вскоре они научились стимулировать рост стволовых клеток в самых разных типах тканей, что сделало терапию стволовыми клетками для лечения генетических заболеваний широко распространенной.

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Сама овечка Долли умерла в 2003 году, дожив до шести лет – это составляет примерно половину типичной продолжительности жизни овцы (10-12 лет). У нее было несколько сестер-клонов, взятых из той же партии клеток, что и она.

После работы над Долли Уилмут продолжил заниматься генной инженерией и клонировать овец. За свои услуги ученый был посвящен в рыцари в 2008 году, а четыре года спустя он вышел на пенсию. После того, как ему поставили диагноз , он принимал участие в тестировании новых способов лечения болезни Паркинсона.