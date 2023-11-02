Умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи

После операции он прожил всего несколько недель.

В США умер второй в мире человек, которому пересадили сердце свиньи. После трансплантации он прожил шесть недель, сообщили в медицинском центре Мэрилендского университета.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — говорится на сайте центра.

Ветеран ВМФ Лоренс Фоссетт страдал терминальной стадией сердечной недостаточности, и ему отказали в традиционной пересадке донорского сердца из-за сосудистых заболеваний и внутреннего кровотечения. После трансплантации свиного сердца он чувствовал себя хорошо — много общался с семьей, играл в карты с женой. Но некоторое время спустя ему стало хуже.

Первую операцию по трансплантации свиного сердца человеку провели в прошлом году, тоже специалисты Университета Мэриленда. Мужчина тогда умер через два месяца — по словам врачей, это произошло из-за «множества факторов, включая плохое состояние здоровья до операции».

Реклама

По мнению ученых, в будущем пересадка органов животных человеку, называемая ксенотрансплантацией, сможет решить проблему хронической нехватки донорских человеческих органов. Только в США не меньше 100 000 американцев стоят в листах ожидания на трансплантацию органов.

При этом операция считается крайне сложной: иммунная система пациента атакует чужеродный орган. Сейчас ученые пытаются обойти проблему, используя органы генетически модифицированных свиней, которых специально выращивают для этих целей.

За последние несколько лет врачи уже трансплантировали почки генетически модифицированных свиней пациентам со смертью мозга. Пока пересаженная почка дольше всего функционировала в течение 61 дня.