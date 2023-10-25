Боби был 31 год.

В Португалии умерла самая старая в мире собака. Псу по кличке Боби был 31 год и 165 дней, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Боби родился в 1992 году. Он прожил всю свою жизнь в семье Коста в небольшой португальской деревне Конкейрос недалеко от города Лейрия. Хозяева любили своего пса-долгожителя: они завели его, когда их сыну, Леонелю Коста, было семь лет. Когда Леонель вырос, он забрал Боби к себе и сам стал заботиться о нем.

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В мае 38-летний Коста устроил большую вечеринку в честь дня рождения своего пса. На праздник пришли более 100 человек, в том числе, поклонники Боби, специально прилетевшие из других стран.

За долгую жизнь Боби никогда не сидел на цепи, он любил бегать по округе, по лесам и фермам и общаться с другими животными. Постарев, пес стал менее активным и начал проводить почти все время на заднем дворе дома с четырьмя кошками.

По словам Косты, Боби почти никогда не болел, он до последнего был веселым и жизнерадостным псом.

«Боби был для меня особенным. Глядя на него, я вспоминал членов своей семьи, многих из которых, к сожалению, уже нет в живых: моего отца, брата, моих бабушек и дедушек», — признался Леонель.