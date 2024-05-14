Уморительные снимки питомцев: финалисты конкурса Comedy Pet Photo Awards

Стали известны финалисты конкурса, который отбирает самые забавные снимки домашних животных.

Стали известны финалисты ежегодного конкурса самых смешных фотографий домашних животных Comedy Pet Photo Awards 2024. Об этом говорится на его официальном сайте — и там же размещены снимки.

Как отмечается, лучшие снимки выбирало жюри, которое руководствовалось качеством изображений и их комичностью. Всего было выбрано 30 работ-финалистов, в их числе – собака в сугробе, кот, застрявший в стене, безголовая лошадь и черепаха с цветком. Посмотреть всех финалистов можно здесь, а ниже мы собрали некоторые снимки из выбора жюри:

Фото: Atsuyuki Oshsima, Comedy Pet Photo Awards

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Сейчас эти работы участвуют в номинации «Выбор зрительских симпатий». Каждый человек может выбрать лучший снимок и проголосовать за него на сайте. Голосование открылось 10 мая, а завершится 2 июня. Победители премии будут объявлены 6 июня.

Конкурс Comedy Pet Photo Awards 2024 придумали профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. С его помощью они решили поддержать движение в защиту животных и отметить положительное влияние питомцев на настроение и душевное состояние хозяев.