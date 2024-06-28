Усы обвисли: как по мимике кошки определить ее самочувствие?

Канадские ученые разработали систему оценки кошачьих мордашек для определения состояния питомцев.

К сожалению, наши пушистые (и не очень) питомцы не всегда способны поделиться с нами своими чувствами и мыслями. Даже если что-то будет сильно их беспокоить, кошки могут терпеть боль очень долго, не выражая голосом или поведением своего дискомфорта. Но благодаря определенным внешним признакам, расшифровать состояние своих хвостатых может быть немного легче.

Ученые из Монреальского университета в Канаде создали систему оценивания самочувствия кошки по её мимике, положению ушей, усов и головы.

«Шкала выражений морды кошки» (Feline Grimace Scale) предлагает оценить внешний вид питомца по пяти критериям и поставить им от 0 до 2 в каждом параметре.

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Например, в случае, если кончики ушей кошки направлены вверх, ставится 0 баллов, а если они сильно смотрят в стороны, стоит поставить 2 балла – это уже тревожный признак. Подобные закономерности предлагается также проследить в отношении «округлости разреза глаз» животного и даже «степени расслабленности усов» (если усы обвисли и слегка завиваются, то всё хорошо, а вот если они прямые и топорщатся по бокам от морды кошки, это повод заволноваться).

Скриншот из документа со шкалой выражений морды кошки.

После оценки все баллы нужно сложить. По словам специалистов, приближение даже к 3 баллам в сумме говорит о том, что ваш питомец скорее всего находится в состоянии стресса или плохо себя чувствует. Максимум же за тест можно набрать 10 баллов.

Ученые рассказали, что шкала была разработана с использованием видео кошек, больных и здоровых, которых хозяева привели в ветеринарную клиническую больницу факультета ветеринарной медицины Университета Монреаля.

Исследователи отметили, в ходе разработки шкалы ни одной из кошек не было причинено боли или вреда.