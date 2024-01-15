«Уволенного» из магазина кота Сергея пригласили на работу в администрацию Петербурга

Предложение «сделал» кот Франц.

Кота Сергея, «уволенного» из магазина в Зеленоградске Калининградской области, пригласили на работу в администрацию Санкт-Петербурга. Такое предложение «сделал» кот Франц, который служит в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

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«Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают», — говорится в Telegram-канале, который ведется от имени кота Франца.

Франц «работает» помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды с весны 2023 года. У него есть коллега — кот Моисей, который поселился дома у одной из сотрудниц комитета.

Громкая история с «увольнением» кота Сергея из магазина под Калининградом произошла в начале января. Сотрудникам магазина пришлось убрать кота из помещения после того, как один из посетителей анонимно пожаловался в Роспотребнадзор. По его мнению, наличие животного нарушает санитарно-гигиенические требования.

После этого жители Зеленоградска написали петицию с требованием вернуть кота в магазин. Под ней подписались более 500 человек. Кот жил в магазине несколько лет — он пришел туда зимой, чтобы спрятаться от морозов, и сотрудники приютили его. С того момента кот встречал гостей, лежа на мягкой лежанке, его можно было погладить или сфотографировать. Гости магазина любили Сергея, потому его «увольнение» вызвало у них возмущение.

В магазине объяснили, что Сергея не выгнали на улицу: его забрал один из работников. Но местные СМИ сообщали, что животное до сих пор приходит к магазину и сидит под дверью в надежде, что его пустят на свою теплую лежанку.