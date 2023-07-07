Ужас в парке атракицонов: посетители четыре часа висели вниз головой

К счастью, никто не пострадал.

В парке развлечений в Висконсине сломался аттракцион, из-за чего люди провисели вниз головами почти четыре часа. В итоге их сняли с помощью крана.

Аттракцион «Огненный шар» представляет собой вертикальное кольцо, по которому ездят вагончики. Состав застрял вверх ногами из-за механической неисправности. Специалистам предстоит выяснить причину поломки. Известно лишь, что недавно аттракцион проверяли на предмет безопасности.

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Сообщается, что в вагончиках застряло восемь человек, семь из которых были детьми.

Хотя аттракционы в парках развлечений и тематических парках, как правило, безопасны и не приводят к серьезным авариям, иногда подобные инциденты происходят. Данные, предоставленные Международной ассоциацией парков развлечений и аттракционов, оценивают вероятность получения серьезной травмы на аттракционах как 1 к 15,5 миллиона.