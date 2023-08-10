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Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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Ужасы Таиланда: свинохвостый макак сбросил с обрыва мужчину

Фото: Unsplash

В этот момент пострадавший справлял нужду.

В провинции Ранонг (Таиланд) 44-летний Мани Читдутсади стал жертвой нападения агрессивных обезьян. Все произошло в тот момент, когда мужчина остановил свой автомобиль у крутого обрыва, чтобы справить нужду. В этот момент на Читдутсади напал свинохвостый макак — отбиваясь от него, Мани сорвался с высоты в 50 метров. При этом внизу его атаковали еще десять приматов.

Свидетелем происходящего стал автомобилист, который ехал мимо. Он пришел на помощь Читдутсади и стал кидать камни в животных. Когда те испугались и сбежали, спаситель Мани вызвал полицию. Пострадавшего с тяжелыми травмами, но в стабильном состоянии доставили в больницу. Он рассказал, что впервые столкнулся с такой агрессией обезьян, хотя часто ездил по этой дороге.

Ранее сообщалось, что в провинции Сычуань (Китай) мастер восточных единоборств по фамилии Се подрался с двумя тибетскими макаками.

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