В Абу-Даби по древнему документу воссоздали и отправили в плавание корабль бронзового века

Корабелы сконструировали судно «Маган», используя только ручные инструменты и техники предков.

Реплика корабля времён бронзового века совершила «путешествие во времени» по Персидскому заливу, сообщают CNN со ссылкой на Университет Зайда в Абу-Даби.

А вы знали? Маган (Маккан) – название древнего региона, расположившегося на территориях современных Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана и просуществовавшего примерно до 550 года до нашей эры. В древних шумерских текстах от 2300 года до нашей эры он упоминается как место добычи меди и диорита. Четыре тысячи лет назад суда, созданные в этом регионе, обеспечивали товарами всю Месопотамию.

В 2021 году двадцать специалистов объединились в команду, чтобы познать древнее ремесло кораблестроения и воссоздать судно, используя старинные техники, восходящие к 2100 году до нашей эры.

Самое примечательное, что «Маган» был воссоздан благодаря надписям на древней глиняной табличке – этакому «списку закупок» для постройки корабля. Табличка была обнаружена в шумерском городе Гирсу, который некогда располагался на территории современного Ирака. Сейчас эта табличка, которая представляет из себя что-то сродни древней накладной, выставлена в Британском музее в Лондоне.

В накладной, предположительно отображающей заказ для верфи (место кораблестроения), древние шумеры перечисляют материалы, необходимые для создания «лодок Магана». В список вошли тростник, четыре вида древесины, кожа, пальмовое волокно, козья шерсть и другие материалы.

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Фото: Zayed National Museum

Опираясь лишь на этот список и древние иллюстрации судов того времени, команда историков, археологов, антропологов и инженеров смогла воссоздать 18-метровое судно грузоподъемностью примерно в 36 тонн. К строительству были привлечены корабелы, разбирающиеся в ремесле исторических реплик. Полагаясь лишь на ручные инструменты – без использования современных техник и методов — они смогли выстроить внешний корпус судна из 15 тонн местного тростника, связанного между собой верёвками из пальмового волокна. Парус корабля, весом 127 килограммов, был сделан из козьей шерсти — для его установки потребовалось больше 20 человек.

Теперь, когда судно прошло испытания и совершило двухдневную поездку к острову Саадият у побережья Абу-Даби, выйдя в открытое море, команда точно может поздравить себя с успехом.

Кстати, корабль смог развить скорость 5,6 узлов (около 10 километров в час).

«Впервые за 4000 лет торговое судно из тростника, дерева и битума бороздило воды залива», — сказал Роберт Б. Джексон, фотограф и специалист по охране труда и технике безопасности.

По словам капитана судна, плавание на «Магане» действительно стало «путешествием во времени», показав команде все трудности, с которыми сталкивались наши предки.

Жители и гости Абу-Даби теперь смогут увидеть «Маган» в Национальном музее Зайда.