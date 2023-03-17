В аэропорту «Домодедово» пассажир попытался улететь в багажном отсеке самолета

Задержанный мужчина может страдать психическим расстройством.
В аэропорту «Домодедово» полицейские задержали опоздавшего на рейс мужчину, который попытался улететь из Москвы в Калининград в багажном отсеке самолета.
«Инцидент произошел 16 марта в аэропорту Домодедово. Один из пассажиров, после того как опоздал на свой самолет до Калининграда, незаконно проник в контролируемую зону воздушной гавани и попытался попасть в багажный отсек другого самолета, выполняющий такой же рейс. Нарушитель был задержан», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что, по предварительным данным, задержанный мужчина страдает психическим расстройством. В свою очередь Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже заявила, что все обстоятельства произошедшего проверят и, при необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.
В пресс-службе управления на транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) подтвердили, что накануне в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Домодедово» доставили гражданина, которого затем наряд скорой медицинской помощи направил в медучреждение.
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Ранее сообщалось, что в аэропорту «Домодедово» у пассажирки нашли пакеты с янтарем на четыре миллиона рублей — девушка пыталась улететь с ними в ОАЭ.
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