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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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В аэропорту Екатеринбурга пассажиры оставили кота-сфинкса – и улетели без него

Фото: Читатель E1.RU

Когда авиакомпания отказалась пустить кота в самолёт без переноски, пассажиры улетели без своего питомца.

Как сообщили изданию Е1.ru представители авиакомпании, кошку оставили в аэропорту в простой сумке. «Правила авиакомпании гласят, что перевозка животного возможна в случае соблюдения нескольких правил, в частности – использования переноски, которой у пассажиров не было. В итоге, девушка просто оставила кошку у мусорного ведра, закрыла ее в сумке и сказала, что кто-то приедет и заберет ее. Но никто не пришел», — сообщил сотрудник.

При этом хозяйка животного даже не оставила свой номер телефона — только пакет с лотком. В пресс-службе аэропорта Кольцово подтвердили, что недавно здесь и правда оставили кошку. В итоге питомца забрала одна из сотрудниц – и отдавать не собирается.

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