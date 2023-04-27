В канадском аэропорту украли золотые слитки на 15 миллионов долларов

Это стало крупнейшей кражей драгоценного металла за последние несколько лет.

В Канаде из аэропорта украли золотые слитки на сумму около 15 млн долларов (или 1,2 млрд рублей). Воры могли сразу отправить их в другую страну, пишет Toronto Sun.

По данным портала, золото, привезенное из рудников в Северном Онтарио и предназначавшееся для крупного банка, похитили из международного аэропорта в Торонто. Воры унесли слитки до того, как их успели перевезти в безопасное охраняемое место.

Инспектор Стивен Дюйвестайн, расследующий кражу, рассказал, что груз исчез вскоре после разгрузки самолета. Скорее всего, его уже вывезли из Канады.

Этот случай стал крупнейшей кражей золота в мире, произошедшей с 2019 года. Тогда из аэропорта Сан-Паулу вывезли золотые слитки на сумму в 30 млн долларов (2,45 млрд рублей). О их судьбе до сих пор ничего не известно.

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